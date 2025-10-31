HABER

İYİ Partili Usta'nın Numan Kurtulmuş'a sözleri sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: "Saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır"

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde İYİ Partili Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik PKK sevdalısı sözleri sonrası gerginlik yaşandı. Numan Kurtulmuş komisyonu terk etti. Yaşanan gerginliğin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, "Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde İYİ Partili Erhan Usta'nın kendisine yönelttiği 'PKK sevdalısı' sözlerine yanıt verdikten sonra komisyonu terk etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, komisyonda yaşanan gerilim sonrası Numan Kurtulmuş'a destek vererek, "Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması yaptı.

İYİ PARTİLİ USTA'NIN SÖZLERİ SONRASI KURTULMUŞ KOMİSYONU TERK ETMİŞTİ! ÇELİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

"YAPTIKLARI DEMOKRATİK SİYASET DEĞİL"

Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır.

Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

31 Ekim 2025
31 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Erhan Usta Ömer Çelik
