İzinli olarak memleketine gelmişti: Sözleşmeli er Altay'dan acı haber!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada izinli olarak memleketine gelen 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Altay Aktaş, hayatını kaybetti. Altay Aktaş, Akkonak köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 02.00 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. A.D. (55) yönetimindeki TIR ile Altay Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Altay Aktaş, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. TIR şoförü A.D. gözaltına alındı.

Mardin'de görevli Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın memleketine izne geldiği öğrenildi. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Vefat eden gencimiz Akkonak nüfusuna kayıtlı. Mardin 70. Mekanize Tugayı'nda görevli sözleşmeli er. Akkonak köyünde askeri törenle uğurlanacak" dedi.

ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Altay Aktaş için Akkonak köyünde askeri tören düzenlendi. Aktaş'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morgundan alınarak köy meydanındaki Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeye Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Ahmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Kara, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Altay Aktaş köy mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: DHA

