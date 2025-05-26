İzinsiz alınan araçla ortalığı savaş alanına çevirdiler! 3 kişi yaralandı

Olay, 23.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Seyyar Pazarcılar Odası'nda çalışan yabancı uyruklu M.M., yanında biri kadın 2 yolcuyla birlikte kooperatife ait ticari aracı izinsiz şekilde aldı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İKİ KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki bir elektrik panosuna, ardından park halinde bulunan bir servis otobüsüne çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ticari araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ehliyetsiz ve izinsiz araç kullanan şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)