HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzinsiz alınan araçla ortalığı savaş alanına çevirdiler! 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde izinsiz aldığı araçla tur atan sürücü ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İzinsiz alınan araçla ortalığı savaş alanına çevirdiler! 3 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, 23.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Seyyar Pazarcılar Odası'nda çalışan yabancı uyruklu M.M., yanında biri kadın 2 yolcuyla birlikte kooperatife ait ticari aracı izinsiz şekilde aldı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AW462726_05

İKİ KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki bir elektrik panosuna, ardından park halinde bulunan bir servis otobüsüne çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ticari araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

AW462726_03

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ehliyetsiz ve izinsiz araç kullanan şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşyerinde kapı üzerine kilitlendi! Çareyi böyle arayınca ağır yaralandıİşyerinde kapı üzerine kilitlendi! Çareyi böyle arayınca ağır yaralandı
Kırşehir'de balık tutulan tekne alabora oldu: 4 kardeşten 1'i hayatını kaybettiKırşehir'de balık tutulan tekne alabora oldu: 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Araç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görülmemiş olay! Genç oyuncu ıslıklandı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görülmemiş olay! Genç oyuncu ıslıklandı

Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

"Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" dedi ve ekledi: "Şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu"

"Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" dedi ve ekledi: "Şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu"

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.