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İzmir 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

1 Ağustos 2025 Cuma günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor.

İzmir 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

1 Ağustos 2025 Cuma günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 27°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 12 km ile 24 km arasında esecek. Nem oranı %43 ile %66 arasında değişecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 27°C civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 11 km ile 17 km arasında esecek. Nem oranı %38 ile %58 arasında değişecek.

Ağustos ayı boyunca İzmir'de hava sıcaklıklarının genellikle yüksek olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklarının 34°C ile 37°C arasında, gece sıcaklıklarının ise 22°C ile 23°C arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Hızı saatte 11 km ile 24 km arasında değişecek. Nem oranı %38 ile %66 arasında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmesi önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, cilt sağlığı açısından önemlidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Rüzgarın hızının artabileceği saatlerde, açık alanlarda dikkatli olunmalı ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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