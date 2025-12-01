İzmir 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve puslu güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 4°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı %84 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 4.2 km/h seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:09, gün batımı saati ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 2 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve güneşli hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 13°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 13°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanaklar görünecek. Sıcaklıklar 8°C ile 12°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü de yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 9°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle serin ve yağışlı olması öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini dikkate almak önemlidir. Uygun giyinmek bu nedenle gereklidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi önerilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, plan yapma açısından önem taşır.