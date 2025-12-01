HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 1 Aralık 2025 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu ve puslu güneşli olarak öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 4°C ile 13°C arasında değişecek ken, nem oranı %84 civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Günlük sıcaklıklar, bulutlu günler ve yer yer sağanaklar, 2 Aralık'tan itibaren dikkat çekiyor. Haftalık hava tahminini değerlendirmek, buluşma ve günlük etkinlikler için önem taşıyor.

İzmir 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve puslu güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 4°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı %84 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 4.2 km/h seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:09, gün batımı saati ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 2 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve güneşli hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 13°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 13°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanaklar görünecek. Sıcaklıklar 8°C ile 12°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü de yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 9°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle serin ve yağışlı olması öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini dikkate almak önemlidir. Uygun giyinmek bu nedenle gereklidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi önerilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, plan yapma açısından önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin’e mevsimin ilk karı düştüDiyadin’e mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştıİstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.