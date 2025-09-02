İzmir 02 Eylül Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 2 Eylül 2025 Salı günü, İzmir'de hava sıcaklıkları 23°C ile 34°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70, öğle saatlerinde %46, akşam saatlerinde %59 ve gece saatlerinde %73 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah saatlerinde 982 hPa, öğle saatlerinde 981 hPa, akşam ve gece saatlerinde ise 981 hPa olarak ölçülecek.

Yarından itibaren, 3 Eylül Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 23°C ile 36°C arasında olacak. Ayrıca, bol güneş ışığı beklentisi var. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %46, öğle saatlerinde %36, akşam saatlerinde %59 ve gece saatlerinde %73 seviyelerinde kalacak. Basınç değerleri sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde 981 hPa olarak ölçülecek.

4 Eylül Perşembe günü, hava sıcaklıkları 22°C ile 33°C arasında olacak. Bol güneş ışığı beklentisi devam ediyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %46, öğle saatlerinde %43, akşam saatlerinde %59 ve gece saatlerinde %73 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri tüm saatlerde 981 hPa olacak.

5 Eylül Cuma günü, hava sıcaklıkları 22°C ile 31°C arasında tahmin ediliyor. Güneşli bir gün olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %46, öğle saatlerinde %48, akşam saatlerinde %59 ve gece saatlerinde %73 seviyelerinde kalacak. Basınç değerleri tüm saatlerde 981 hPa olarak ölçülecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneşli günler hâkim olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmaları önerilir. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanacak sağlık sorunlarına dikkat edilmelidir. Sahilde vakit geçirenlerin güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekmektedir. Serin gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esecektir. Bu nedenle, deniz kenarında serinleme imkânı bulunabilir. Ancak, denize girmeyi planlayanların suyun sıcaklığını ve dalga durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Rüzgar yönü ve hızı değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önerilir. Gerektiğinde planlarını güncellemeleri faydalı olacaktır.