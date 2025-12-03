İzmir 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde puslu hava etkili olacak. Bu durum nedeniyle görüş mesafesi düşecek. Özellikle kıyı ilçelerinde etkisi daha belirgin olacak. Nem oranları yüksek seyredecek. Sıcaklık mevsim normallerinde kalacak. En düşük sıcaklık 4°C ile Beydağ'da ölçülecek. En yüksek sıcaklık ise 28°C ile Seferihisar'da olacak. Günlük sıcaklık aralıkları 17-19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar genellikle güney ve doğu yönlerinden esecek. Rüzgar hızı 3-8 km/s arasında değişecek. Karaburun ve Foça gibi ilçelerde rüzgar hızı 8 km/s'ye ulaşacak. Nem oranları %45 ile %93 arasında değişkenlik gösterecek. Kıyı ilçelerinde nem %90'ın üzerine çıkacak.

Hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 4 Aralık Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. 6 Aralık Cumartesi günü de yer yer sağanaklar bekleniyor. 7 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 4 Aralık'ta 13°C olacak. 5 Aralık'ta 12°C, 6 Aralık'ta 14°C ve 7 Aralık'ta 12°C civarında seyredecek. Nem oranları günlere göre değişiklik gösterecek. Rüzgar hızları da günlere göre farklılıklar gösterecek.

Bu hava koşulları altında sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi düşüktür. Sisli ve puslu havalarda hız limitlerine uyulmalıdır. Farların kullanılması ve takip mesafesinin artırılması hayati önem taşır. Nem oranlarının yüksek olduğu günlerde solunum rahatsızlığı olanlar maske kullanmalıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Su basabilecek alanlardan uzak durulmalı ve suya dayanıklı giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaların güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Çatı katlarında dikkatli olmak da önemlidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.