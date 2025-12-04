HABER

İzmir 04 Aralık Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 4-7 Aralık 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Aralık'ta sıcaklık 13°C ile 17°C arasında, nem oranı ise %75 olacak. 5 Aralık'ta sağanak yağmurlar beklenirken, sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek. 6 ve 7 Aralık'ta kısa süreli sağanaklar ve güneşli günler yaşanacak. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarıda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak öneriliyor.

İzmir'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 13°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hafif yağmurlar bekleniyor.

5 Aralık Cuma günü yer yer sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. 6 Aralık Cumartesi günü de bir- iki kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı yine %75 seviyesinde kalacaktır.

7 Aralık Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yine %75 civarında olacaktır. Bu dönemde hava koşullarının değişken olması muhtemel. Özellikle yağmurlu günlerde dışarıda bir şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacak.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığı riski vardır. Sıcaklıkların 12°C ile 18°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek önerilir. Vücut ısısını korumak önemlidir. Rüzgar hızı ortalama 10 km/saat civarında olacağı günlerde hazırlıklı olmakta fayda var.

