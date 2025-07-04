İzmir 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Temmuz 2025 Cuma günü, İzmir'de hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklık ise 19°C civarında seyreder. Nem oranı gündüz %6, gece %61 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 km ile 22 km arasında esecek.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 41°C'ye kadar yükselebilir. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 40°C civarında olacak. Gündüz hava açık olacak. Nem oranı gündüz %5, gece %53 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 11 km ile 13 km arasında esecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu artar. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Güneşe çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar vücut ısısını artırır. Bu durum, terleme yoluyla su kaybına neden olabilir. Dehidrasyon riski ortaya çıkar. Baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek önemlidir. Alkollü ve kafeinli içeceklerden dikkatle kaçınılmalıdır. Ağır yemeklerden uzak durmak da faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için daha risklidir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmelidirler. Ayrıca, düzenli olarak sağlık durumlarını kontrol etmeleri gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sahra tozları ve artan ozon seviyeleri hava kalitesini düşürebilir. Bu durum solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Solunum yolu hastalığı olanların dışarı çıkarken maske takmaları önerilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güneşten korunmak, yeterli su tüketmek, aşırı sıcaklardan korunmak ve hava kalitesine dikkat etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.