HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 06 Mayıs Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri açıklandı. İzmir'de hava durumu kısmen güneşli olacak.

İzmir 06 Mayıs Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerin biraz üzerinde. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C'ye yaklaşacak. Akşam saatlerinde ise 19°C civarına düşecek. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgarın hızı 22.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 7 Mayıs Çarşamba günü artan bulutlarla birlikte sıcaklık 18°C ile 30°C arasında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü güneşli bir hava hakim. Sıcaklık 18°C ile 31°C arasında değişecek. 9 Mayıs Cuma günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 32°C arasında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 17°C ile 30°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum, güneş çarpmaları riskini artırıyor. açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları, şapka ve uygun kıyafetlerle korunmaları önemlidir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının 22.7 km/saat olması, deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgarın etkisini artırabilir. Bu durum, denizciler ve açık hava etkinlikleri düzenleyenler için dikkate alınmalıdır.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak en doğrusu olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Kokusuna ve rengine aldanmayın...Dikkat! Kokusuna ve rengine aldanmayın...
Bitlis'te yolcu otobüsünde kilo kilo uyuşturucu ele geçirildiBitlis'te yolcu otobüsünde kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.