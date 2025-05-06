İzmir 06 Mayıs Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerin biraz üzerinde. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C'ye yaklaşacak. Akşam saatlerinde ise 19°C civarına düşecek. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgarın hızı 22.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 7 Mayıs Çarşamba günü artan bulutlarla birlikte sıcaklık 18°C ile 30°C arasında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü güneşli bir hava hakim. Sıcaklık 18°C ile 31°C arasında değişecek. 9 Mayıs Cuma günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 32°C arasında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 17°C ile 30°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum, güneş çarpmaları riskini artırıyor. açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları, şapka ve uygun kıyafetlerle korunmaları önemlidir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının 22.7 km/saat olması, deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgarın etkisini artırabilir. Bu durum, denizciler ve açık hava etkinlikleri düzenleyenler için dikkate alınmalıdır.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak en doğrusu olacaktır.