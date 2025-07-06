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İzmir 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

İzmir 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 22°C seviyelerinde kalacak. 7 Temmuz Pazartesi günü de benzer hava koşulları gözlemlenecek. Gündüz sıcaklığı yine 36°C, gece sıcaklığı 22°C olarak tahmin ediliyor. 8 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı 22°C olacak. 9 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı 21°C öngörülüyor. 10 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı 22°C olacak. 11 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece ise 21°C olarak tahmin ediliyor. 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 18°C olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Gündüz saatlerinde, güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda açık hava aktivitelerinden kaçınmak lazım. Koruyucu önlemler almak da gerekebilir. Bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda çocuklar ve yaşlıların serin alanlarda bulunması sağlık açısından faydalıdır. Düşük rüzgar hızları, deniz kenarında serinlemek isteyenler için denizin sakin olacağını gösteriyor. Denize girmeden önce, suyun sıcaklığı ve akıntılar hakkında bilgi almak önemlidir. Sahilde geçirilecek zamanlarda güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli su içmek güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve sahil keyfi yapmak isteyenlerin uygun önlemler alması gerekmektedir. Vücut ısısının dengede tutulması ve güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli tedbirlerin alınması sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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