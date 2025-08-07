HABER

İzmir 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Bugün, 7 Ağustos 2025 Perşembe, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette, saatte 24 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %32 civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 29°C seviyelerine düşecek. Hava koşulları yine açık ve sıcak kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 41°C'ye yükselecek. 9 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık 41°C olacak. 10 Ağustos Pazar günü ise 44°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havadan daha fazla etkilendiğini unutmayın. Evde kalmanız mümkünse, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeniz faydalı olacaktır. Sıcak hava, kalp ve solunum rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu tür sağlık sorunları olanların daha dikkatli olmaları önemlidir.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız ve aşırı sıcaklardan kaçınmanız büyük önem taşır.

