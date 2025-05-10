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İzmir 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 10 Mayıs Cumartesi hava durumu belli oldu. İzmir'de hava durumuna göre sıcaklık 15°C ile 29°C arasında değişecek.

İzmir 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, bulutlu bir başlangıçla geçecek. Güneş, daha sonra geri dönecek. Sıcaklık 15°C ile 29°C arasında değişecek.

11 Mayıs Pazar günü hava durumu 14°C ile 26°C arasında olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar 16°C ile 25°C arasında değişecek. 13 Mayıs Salı günü ise 13°C ile 25°C bekleniyor.

Bu dönemde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların artmasıyla, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için uygun bir üst bulundurmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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