İzmir 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 11 Ekim 2025'te mevsim normallerinin üzerinde bir hava durumu bekleniyor. Sabah 12-14°C ile başlayan sıcaklık, öğle saatlerinde 24°C'ye kadar yükselebilecek. Hafif bulutlu hava, açık hava etkinlikleri için uygun görünmektedir. Ancak, 12 Ekim'den itibaren parçalı bulutlu hava ve hafif yağmur ihtimali, planlarınıza dikkat etmenizi gerektiriyor. Yağmurluk bulundurmak, dışarıda konforlu vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Doğukan Akbayır

İzmir, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü mevsim normallerinin üzerinde bir hava durumu ile güne başlıyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 12-14°C arasında. Öğleye doğru sıcaklık 24°C'ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 21°C civarına geriliyor. Hafif bulutlu bir hava hakim. Rüzgar hafif esintili. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun. Gün batımında sahilde yürüyüş veya piknik yapmayı planlayanlar için gün mükemmel.

12 Ekim Pazar günü hafif bir değişiklik bekleniyor. Sıcaklık 14-23°C arasında değişecek. Nem oranı %69 seviyelerinde olacak. Parçalı bulutlu bir hava var. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır.

13 Ekim Pazartesi günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklık 16-21°C arasına düşecek. Nem oranı %75 seviyelerinde. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağmurluk veya su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir.

14 Ekim Salı günü de bölgesel düzensiz yağmur yağışları devam edecek. Sıcaklık 15-24°C arasında olacak. Nem oranı %70 düzeylerinde. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi oluşabilir. Kat kat giyinmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olun. Planlarınızı esnek yapmak faydalıdır. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırın. Uygun giysilerle dışarı çıkmak, konforunuzu artıracaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve önlemler almak önemlidir. Bu, sağlığınızı ve güvenliğinizi koruyacaktır.

