İzmir 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde serin ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında olabilir. Öğleden sonra ise hava güneşli ve ılıman olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Hava akşam saatlerinde az bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15°C civarında olacak. Gece havanın durumu yine az bulutlu olacak.

13 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık 18°C olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C'ye inecek. Gün içinde hava 12°C civarında kalacak. Gündüz hava az bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Rüzgarın hızı 12 km/saat olarak bekleniyor.

14 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 18°C olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10°C seviyesine düşecek. Gündüz saatlerinde hava 11°C civarında olabilir. Gün içinde az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar yine doğu yönünden esecek ve saatte 12 km hızla esmesi bekleniyor.

15 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde sıcaklık 18°C olacak. Gece sıcaklığı 9°C civarına inecek. Gündüz saatlerinde hava 12°C düzeyinde kalacak. Öğle saatlerinde hava az bulutlu olacak. Rüzgarın hızı yine 12 km/saat olarak bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Bu nedenle güneş ışığından yararlanmak için öğle saatlerini değerlendirmeye alabilirsiniz. Rüzgarın doğu yönünden esmesi rüzgar etkisini artırabilir. Uygun kıyafetler seçerek rüzgarın etkisini azaltabilirsiniz. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.