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İzmir 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 12 Temmuz 2025 Cumartesi, İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak.

İzmir 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bugün, 12 Temmuz 2025 Cumartesi, İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarına ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 35°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %66 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 38°C, 14 Temmuz Pazartesi günü 40°C, 15 Temmuz Salı günü ise 38°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve rüzgarlı olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmaya çalışın. Evde kalacağınız zamanlarda ise perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayabilirsiniz.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli aralıklarla serin içecekler tüketmeye özen gösterin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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