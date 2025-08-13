HABER

İzmir 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Cansu Akalp

İzmir'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 38°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 39°C seviyelerinde olacaktır. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 32°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmaması önerilmektedir. Dışarı çıkıldığında bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli kıyafetler giyilmeli, şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bu önlemler aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski de artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda bulunmaları önerilmektedir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli olarak su içilmeli, ağır yemeklerden kaçınılmalı ve aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır. Bu şekilde yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunarak daha sağlıklı bir gün geçirilebilir.

