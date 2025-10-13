HABER

İzmir 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 13 Ekim 2025 Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz 22°C, gece ise 11°C civarında sıcaklıklar ölçülecek. Temiz hava koşulları, tarımsal faaliyetler ve açık hava etkinlikleri için elverişli fırsatlar sunuyor. 14 Ekim itibarıyla sıcaklık 23°C’ye yükselecek ve hava durumu sakin kalacak. Ancak sabah saatlerinde iç kesimlerde görülecek kısa süreli sis, görüş mesafesini etkileyebilir.

Hazar Gönüllü

İzmir'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 22°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11°C civarına düşecek. Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif esecek. Bu durum nem oranını düşürecek. Bu koşullar tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 14 Ekim Salı'dan itibaren sıcaklık gündüz 23°C civarlarında olacak. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında kalacak. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı bu süre zarfında düşük kalacak. Açık hava etkinlikleri ve günlük yaşam için uygun koşullar sağlanacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sakin ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde kısa süreli sis bekleniyor. Bu durumu unutmamak önemli. Sabah erken saatlerde yola çıkacakların dikkatli olmaları faydalı olacaktır. Görüş mesafesi düşük olabilir.

Rüzgarların hafif esmesi ve nemin düşük kalması açık hava etkinlikleri için elverişli ortam sunuyor. Bu fırsatı değerlendirerek yürüyüş, bisiklet sürme veya piknik yapabilirsiniz. Ancak sabah saatlerindeki sis nedeniyle dikkatli olmalısınız. Erken saatlerde yola çıkarken görüş mesafesini göz önünde bulundurmanız önemlidir.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar yaratıyor. Fakat sabah saatlerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi düşük olabilir. Erken saatlerde yola çıkarken dikkatli olmak unutulmamalıdır.

