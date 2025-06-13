İzmir 13 Haziran Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 22°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Bu durum, yazın başlangıcına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C, 15 Haziran Pazar günü 31°C ve 16 Haziran Pazartesi günü 32°C civarında olacak. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli geçecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmayı önleyebilir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan mümkünse kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.