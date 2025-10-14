İzmir 14 Ekim Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 14 Ekim Salı günü sonbaharın ılıman yüzünü gösterecek. Hava, sakin ve keyifli olacak. Şehirde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Sıcaklık sabah saatlerinde 13°C civarında. Öğleye doğru sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Rüzgar hızı 2-11 km/s arasında değişecek. Nem oranı %57 ile %96 arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 15 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 24°C olacak. 16 Ekim Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Bu günde sıcaklık 23°C olarak tahmin ediliyor. 17 Ekim Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil kalacak. Sabah saatlerinde serin olabileceğinden kalın giyinmek önemli. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava daha ılıman olacak. Açık hava aktiviteleri için uygun bir dönem yaşanacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar tekrar düşecek. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak akıllıca olacaktır. Böylece günün farklı saatlerinde değişen hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Dış mekan etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.