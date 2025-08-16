İzmir 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden 18 km/saat hızla esecek. Nem oranı gündüz %37, akşam ise %50 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 33°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 32°C, 19 Ağustos Salı günü 34°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 33°C civarında olacak. Rüzgar yine batı yönünden hafif esmeyi sürdürecek. Nem oranının gündüz %37-44, akşam ise %50-53 arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorlayıcı olabilir. Güneşin en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çalışmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli kıyafetler giymek, şapka ve güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle serin ortamlarda vakit geçirmeleri ve düzenli sıvı tüketmeleri tavsiye edilir. Aşırı sıcaklar, klima ve fan kullanımını artırır. Bu durum elektrik tüketimini yükseltebilir. Enerji tasarrufu için cihazların dengeli kullanımı önemlidir.