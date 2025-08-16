HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak.

İzmir 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İzmir'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden 18 km/saat hızla esecek. Nem oranı gündüz %37, akşam ise %50 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 33°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 32°C, 19 Ağustos Salı günü 34°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 33°C civarında olacak. Rüzgar yine batı yönünden hafif esmeyi sürdürecek. Nem oranının gündüz %37-44, akşam ise %50-53 arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorlayıcı olabilir. Güneşin en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çalışmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli kıyafetler giymek, şapka ve güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle serin ortamlarda vakit geçirmeleri ve düzenli sıvı tüketmeleri tavsiye edilir. Aşırı sıcaklar, klima ve fan kullanımını artırır. Bu durum elektrik tüketimini yükseltebilir. Enerji tasarrufu için cihazların dengeli kullanımı önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!
Bakan Kurum Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladıBakan Kurum Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

O köye hayran kaldı! 6 dönümlük araziyi bakın kaç milyona aldı

O köye hayran kaldı! 6 dönümlük araziyi bakın kaç milyona aldı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.