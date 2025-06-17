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İzmir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

İzmir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz hava sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini göstermektedir.

18 Haziran Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. Bu tarihten sonra, bölgeyi orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar etkisi altına alacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C ile 31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C ile 22°C arasında olacak. Nem oranı %53 ile %59 arasında seyredecek. Rüzgar hızının 18 km/saat ile 22 km/saat arasında olması öngörülüyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gereklidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Yağışlı günlerde ise ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak ve trafikte dikkatli olmak gereklidir.

17 Haziran 2025 Salı günü İzmir'de güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde yağışlı koşulların etkili olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Böylece günlük aktivitelerinizi daha verimli bir şekilde sürdürebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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