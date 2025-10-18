HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 18 Ekim Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde beklenen sağanak yağışlar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Pazar günü ise hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 15 ila 26 derece arasında değişecek. Pazartesi hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Rüzgar kuzey yönlerinden eserken, nem oranı yüksek seyrederken, hava koşullarında ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemli. İşte detaylar...

İzmir 18 Ekim Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde bu şekilde geçecek. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 15 ila 24 derece arasında olacak. Nem oranı ise %60 ila 80 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden eserek saatte 10 ila 18 km hıza ulaşacak.

Pazar günü hava sakin olacak. Açık ve güneşli bir gün geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ila 26 derece arasında olacak. Nem oranının %79 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönlerinden eserek saatte 7 km hızla esecek.

Pazartesi günü hava serinleyecek. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 17 ila 21 derece arasında değişecek. Nem oranının yine %79 civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerinden saatte 7 km hızla esecek.

Salı günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ila 23 derece arasında değişecek. Nem oranının %79 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerinden saatte 7 km hızla esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 18 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde beklenen sağanak yağışlar, dışarıda geçirecekler için dikkatli olmayı gerektiriyor. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız iyi olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bol su içmeye dikkat edin. Pazar günü hava sakin olacak; ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 tutuklama!'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 tutuklama!
İstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştüİstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.