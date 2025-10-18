İzmir 18 Ekim Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde bu şekilde geçecek. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 15 ila 24 derece arasında olacak. Nem oranı ise %60 ila 80 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden eserek saatte 10 ila 18 km hıza ulaşacak.

Pazar günü hava sakin olacak. Açık ve güneşli bir gün geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ila 26 derece arasında olacak. Nem oranının %79 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönlerinden eserek saatte 7 km hızla esecek.

Pazartesi günü hava serinleyecek. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 17 ila 21 derece arasında değişecek. Nem oranının yine %79 civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerinden saatte 7 km hızla esecek.

Salı günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ila 23 derece arasında değişecek. Nem oranının %79 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerinden saatte 7 km hızla esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 18 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde beklenen sağanak yağışlar, dışarıda geçirecekler için dikkatli olmayı gerektiriyor. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız iyi olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bol su içmeye dikkat edin. Pazar günü hava sakin olacak; ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.