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İzmir 22 Mayıs Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 33°C, gece ise 18°C civarında olacak.

İzmir 22 Mayıs Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %35 ile %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 17 kilometreye ulaşacak.

Cuma günü hava koşulları güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 31°C, gece ise 19°C civarında olacak. Nem oranı %31 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 11 kilometreye kadar düşecek.

Cumartesi günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35°C'ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 22°C civarında olacak. Nem oranı %40 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 20 kilometreye ulaşacak.

Pazar günü yer yer güneşli bir hava olacak, ardından bulutlanma görülecek. Gündüz sıcaklık 34°C, gece ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %55 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 19 kilometreye kadar çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Nem oranı da değişkenlik gösterecek. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve güneş koruyucu ürün kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Rüzgar hızları saatte 17 ile 20 kilometre arasında değişecek. Bu durum, deniz kenarında ve açık alanlarda serinletici bir etki yaratabilir. Rüzgarın hızı arttıkça deniz dalgaları da artabilir. Deniz aktiviteleri planlayanların deniz koşullarını önceden kontrol etmeleri önemlidir. Güvenlik önlemlerini almak da gereklidir.

Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin sağlık durumlarını yakından izlemeleri önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım almalıdırlar. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur ve genel yaşam kalitesini artırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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