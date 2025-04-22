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İzmir 22 Nisan Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

22 Nisan 2025 Salı günü, İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 27°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı için normalin biraz üzerinde. Ilıman bir hava koşulunu işaret ediyor.

İzmir 22 Nisan Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 15°C civarında olacak. 24 Nisan 2025 Perşembe günü, hava biraz daha serinleyecek. Kapalı bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 15°C olarak tahmin ediliyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü, hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Ani sıcaklık artışları ve düşüşleri, vücut sağlığını olumsuz etkileyebilir. Günün erken saatlerinde hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olabilir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir giysi bulundurmalısınız. Bu şekilde, hava koşullarındaki değişikliklere daha rahat adapte olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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