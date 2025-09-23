İzmir 23 Eylül Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 26°C olarak ölçülecek. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde saatte 17 km olacak. Öğle saatlerinde rüzgar saatte 14 km hızında esecek. Nem oranı sabah %51, öğlede %35 olacak. Akşam nem oranı %53, gece ise %60 seviyelerine yükselecek. Basınç değerleri sabah 983 hPa olarak kaydedilecek. Öğlede basınç 982 hPa olacak. Akşam ve gece boyunca basınç 982 hPa seviyesinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklığın 29°C olması tahmin ediliyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık yine 29°C civarında olacak. 26 Eylül Cuma günü sıcaklığın 30°C'ye çıkması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak gereklidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda nem değişkenlik gösterir. Bu durum terleme yoluyla su kaybını artırır. Gün boyunca yeterli su tüketimi dehidrasyon riskini azaltır. Rüzgar hızları düşük olduğunda hava daha sıcak hissedilebilir. Öğle saatlerinde rüzgar saatte 14 km'ye kadar çıkacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah ve akşam saatlerine kaydırmak daha serin bir deneyim sağlar.