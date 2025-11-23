İzmir 23 Kasım Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15.5°C ile 21.5°C arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02'dir. Gün batımı ise 17:54 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. Pazartesi günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında değişecek. Salı günü bulutlar artacak, sıcaklıklar 6°C ile 13°C arasında seyredecek. Çarşamba günü yer yer güneşli bir hava olacak. Hava daha sonra bulutlanacak. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında olacak. Perşembe günü bulutlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında değişecek. Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında olacak. Cumartesi günü yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Rüzgarın hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak iyi olacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını kontrol etmek gerekir. Bununla birlikte, hazırlık yapmak olası olumsuzlukların önüne geçer.