İzmir 24 Eylül Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 24 Eylül Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 24 Eylül Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İzmir'de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava güneşli ve açık olacak. Kent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Termometreler iç kesimlerde yüksek değerlere ulaşacak. İzmir'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 35-37°C arasında olacak. Bu sıcaklıklar öğle ve öğleden sonra hissedilecek.

Sahillerde hava daha ılıman kalacak. Çeşme, Güzelbahçe, Narlıdere, Seferihisar ve Urla gibi bölgelerde sıcaklık 27-33°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. 26 Eylül Cuma günü 30°C, 27 Eylül Cumartesi günü ise 28°C olacağı öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için risk oluşturabilir. İç kesimlerde sıcaklığın yüksek olacağı düşünülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, bol su içmeleri de önemlidir.

Rüzgar kuzey yönünden saatte 15-30 km hızla esecek. Rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar daha yüksek hissedilebilir. Nem oranının %45-65 arasında değişeceği bekleniyor. Bu, terlemenin artmasına neden olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

hava durumu İzmir
