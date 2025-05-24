İzmir 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava genellikle parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 23°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Gün boyunca nem oranı %55 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı 19 km/sa civarında hafif esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonunun ardından, 25 Mayıs Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 27°C'ye yükselebilir. Bu günde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 27 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 28 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 25°C'ye düşecek ve güneşli bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. 26 Mayıs Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu, planlarınızı etkilememek için önemlidir.

Hava sıcaklıkları arttıkça güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Şapka ve uygun kıyafetlerle korunmak, güneşin zararlı etkilerinden korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerektiğinde uygun önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önem taşır.