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İzmir 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, İzmir'de hava sıcaklıkları 24°C ile 39°C arasında değişecek.

İzmir 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, İzmir'de hava sıcaklıkları 24°C ile 39°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 39°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli ve hafif rüzgarlar beklenecek.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 26°C ile 38°C arasında olacak. 27 Haziran Cuma günü 27°C ile 41°C arasında seyredecek. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 26°C ile 40°C arasında değişecek. 29 Haziran Pazar günü daha serin bir hava bekleniyor; sıcaklıklar 22°C ile 32°C arasında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 23°C ile 34°C arasında tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerektiği unutulmamalıdır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, yüksek sıcaklık saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su içmek ve uygun koruyucu önlemler almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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