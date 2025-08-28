İzmir 28 Ağustos Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

28 Ağustos 2025 Perşembe günü İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günlerine yaklaşıldığı bu günde, gündüz sıcaklığının 34°C civarına çıkması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle, serin yerlerde kalınması önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

29 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 32°C, 30 Ağustos Cumartesi günü 33°C ve 31 Ağustos Pazar günü 34°C civarında olması öngörülüyor. Yaz mevsiminin son günlerinde sıcaklıklar yüksek seyredecek. Bu dönemde, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin serin ve gölgeli alanlarda kalmaları önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli su tüketmeleri gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve evde kalmak daha sağlıklıdır. Ayrıca, orman yangınları riski artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Yangınlara karşı duyarlı bölgelerde yaşayanlar, yerel yönetimlerin uyarılarını takip etmelidir.

Bu sıcak günlerde denize girenlerin su sıcaklığının 25°C civarında olduğunu bilmesi faydalıdır. Bu sıcaklık, deniz keyfi sırasında dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak ve suya yavaşça girmek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.