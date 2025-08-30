İzmir 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 30 Ağustos Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarına düşecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı %49 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilir. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 33°C civarında tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C'nin üzerinde kalacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarına inmesi öngörülmektedir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %50 civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek de önem taşır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekmektedir. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de önemlidir.