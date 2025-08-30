HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 30 Ağustos Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir.

İzmir 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İzmir'de 30 Ağustos Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarına düşecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı %49 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilir. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 33°C civarında tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C'nin üzerinde kalacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarına inmesi öngörülmektedir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %50 civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek de önem taşır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekmektedir. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybettiBağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.