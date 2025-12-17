HABER

OpenAI, ChatGPT Images'ın yeni sürümünü tanıttı: 4 kat daha hızlı!

GPT-5.2 fırtınasının hemen ardından OpenAI, ChatGPT Images'ın yeni bir sürümünü kullanıma sundu. "GPT Image 1.5" adı verilen yeni model, sadece 4 kata kadar daha hızlı olmakla kalmıyor, daha birçok özellik de vaat ediyor.

Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasında geçen hafta yayınlanan GPT-5.2'nin yankıları sürerken, OpenAI hız kesmeden ikinci bombayı patlattı. Şirket, ChatGPT Images'ın yeni bir sürümü olan GPT Image 1.5 modelini kullanıma sundu.

İddaya göre artık ChatGPT üzerinden görsel üretmek, eskisinden çok daha farklı bir deneyim sunuyor. İşte güncellemenin getirdiği kritik yenilikler:

İŞTE YENİ CHATGPT IMAGES'IN ÖZELLİKLERİ

Şirket, güncellenen ChatGPT Images'ın öncekinden dört kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Engadget'te yer alan habere göre, yeni sürüm ayrıca, oluşturduğu bir şeyi düzenlemek istediğiniz durumlar da dahil olmak üzere talimatları takip etme konusunda daha iyi. Sistemden öğeler eklemesini, çıkarmasını, birleştirmesini, harmanlamasını ve hatta yerini değiştirmesini isteyebilmek mümkün.

OpenAI, ChatGPT Images ın yeni sürümünü tanıttı: 4 kat daha hızlı! 1

Aynı zamanda OpenAI, güncellemenin daha iyi metin işleme sunduğunu söylüyor. Bu, birçok görüntü modelinin geleneksel olarak zorlandığı bir konuydu; ancak şirkete göre yeni ChatGPT Images, daha yoğun ve küçük metinleri işleme yeteneğine sahip.

CHATGPT ARAYÜZÜ DEĞİŞTİ: ÖZEL "GÖRSELLER" SEKMESİ

OpenAI, bu güncellemeyle birlikte ChatGPT arayüzüne (kenar çubuğuna) özel bir Görseller (Images) bölümü ekledi. Burada hazır filtreler ve prompt (komut) önerileri yer alacak, böylece kullanıcılar sıfırdan ne yazacağını düşünmek zorunda kalmayacak.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
