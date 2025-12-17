Satışlar bekleneni vermeyince plan değişti: iPhone Air 2'de fiyat aşağı çekilecek

Apple'ın "incelik" tutkusuyla geliştirdiği iPhone Air, tasarımıyla dikkat çekse de satış rakamlarında beklenen rakamlara ulaşamadı. İddiaya göre, yüksek fiyat etiketi ve rakiplerine göre eksik kalan donanımı, kullanıcıları iPhone 17 Pro'ya yönlendirdi. Ancak The Information'ın son raporu, Apple'ın bu tablodan ders çıkardığını gösteriyor.

Buna göre şirket, 2027 Baharında tanıtmayı planladığı iPhone Air 2 ile serinin kaderini değiştirebilecek iki kritik hamle yapmaya hazırlanıyor.

"TEK KAMERA" DÖNEMİ BİTİYOR

Mevcut iPhone Air'in en büyük handikabı, 999 dolarlık bir cihaz olmasına rağmen arkada tek bir 48 MP Fusion lens barındırmasıydı. Kullanıcılar bu fiyata tek kamera sunulmasından şikayetçiydi. Yeni raporlara göre Apple, iPhone Air 2'ye ikinci bir arka kamera ekleyerek bu durumu ortadan kaldıracak. Muhtemelen Ultra Geniş lensin eklenmesiyle cihaz, fotoğrafçılık konusunda Pro modellerine daha yakın bir deneyim sunacak.

FİYAT DÜŞÜYOR: DAHA ULAŞILABİLİR OLACAK

İlk iPhone Air'ın tek hoparlör, kısa pil ömrü ve tek kameraya rağmen fiyatının 999 dolardan başlaması tepki çekmişti. İddiaya göre, Apple, beklenen ilgiyi görmeyen ve üretimi azaltılan bu modelin halefi için daha düşük bir fiyatlandırma düşünüyor. Eğer bu doğruysa yeni iPhone Air 2, daha düşük bir başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

İddiaya göre Apple, "lüks tasarım" ile "erişilebilir özellikler" arasındaki dengeyi bu kez fiyatta indirim yaparak kurmayı hedefliyor.