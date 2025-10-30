HABER

İzmir 30 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

30 Ekim 2025 tarihinde İzmir'de sonbaharın ılıman havası etkili olacak. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 15–17°C aralığında, öğle saatlerinde ise 25°C'ye kadar çıkacak. Cuma günü hava koşullarında hafif bir değişiklik gözlemlenecek, sıcaklık 22–23°C civarında seyredecek. Bu süreçte açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. İşte detaylar...

İzmir 30 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de, 30 Ekim 2025 Perşembe günü sonbaharın ılıman havası etkili olacak. Kent genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık, sabah saatlerinde 15–17°C aralığında hissedilecek. Öğleye doğru sıcaklık 25°C'ye yaklaşacak. Nem oranı %78 civarında olacak. Hafif doğu rüzgarları serinlik hissi yaratacak.

Cuma günü, 31 Ekim 2025, hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Yüksek bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklık, 22–23°C civarında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri, 1 ve 2 Kasım 2025, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısmen güneşli ve ılıman bir hava olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşulları genelde ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Özellikle sabahları ince bir ceket veya mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, hafif rüzgarların serinletici etkisini göz önünde bulundurmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden bol su içmek, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam serinliklerine karşı hazırlıklı olmak, günün keyfini daha rahat çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

