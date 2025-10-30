İzmir 30 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de, 30 Ekim 2025 Perşembe günü sonbaharın ılıman havası etkili olacak. Kent genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık, sabah saatlerinde 15–17°C aralığında hissedilecek. Öğleye doğru sıcaklık 25°C'ye yaklaşacak. Nem oranı %78 civarında olacak. Hafif doğu rüzgarları serinlik hissi yaratacak.

Cuma günü, 31 Ekim 2025, hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Yüksek bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklık, 22–23°C civarında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri, 1 ve 2 Kasım 2025, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısmen güneşli ve ılıman bir hava olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşulları genelde ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Özellikle sabahları ince bir ceket veya mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, hafif rüzgarların serinletici etkisini göz önünde bulundurmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden bol su içmek, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam serinliklerine karşı hazırlıklı olmak, günün keyfini daha rahat çıkarmanıza yardımcı olacaktır.