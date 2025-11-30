İzmir 30 Kasım Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Öğleden sonra hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 5.9°C ile 10.2°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın 5.1°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %89 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/s olarak hesaplandı. Gün doğumu 08:00'de, gün batımı ise 17:41'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü puslu güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 13°C civarında seyredecek. 2 Aralık Salı günü bulutların arasından ara ara güneş çıkacak. Bu gün de sıcaklık 13°C civarında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık yine 13°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük, nem oranı ise yüksek olacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına ve grip gibi hastalıklara dikkat edilmeli. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek vücut ısısını korumalıdır. Sabah saatlerinde hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gün içinde hava koşulları iyileşecektir. Açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam oluşacaktır. Ancak, yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunması önerilir.