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İzmir 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 4 Mayıs Pazar hava durumu raporu yayımlandı. Bugün İzmir'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak.

İzmir 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

İzmir'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 23°C civarında, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar Mayıs ayının başları için tipik değerlerdir. Genellikle rahat bir hava sunar.

Önümüzdeki günlerde, 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıkların 24°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 6 Mayıs Salı günü ise sıcaklıkların 23°C civarında seyretmesi bekleniyor. Hava koşulları genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya deniz kenarında vakit geçirmek idealdir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu dönemde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerine katılabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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