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İzmir 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 5 Mayıs Pazartesi hava durumu merak ediliyor. İzmir'de hava durumu bulutların artmasıyla birlikte 16°C ile 29°C arasında değişen sıcaklıklarla güneşli olacak.

İzmir 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, bulutların artmasıyla birlikte 16°C ile 29°C arasında değişen sıcaklıklarla güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde 6 Mayıs Salı kısmen güneşli, 7 Mayıs Çarşamba ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 30°C arasında değişecek.

Mayıs ayı boyunca İzmir'de genellikle 18 güneşli gün, 6 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün yaşanacak. Ortalama nem oranı %62, yıllık ortalama yağış miktarı ise 38 mm. Rüzgarlar genellikle güney yönünden saatte 9 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiğinden, güneş kremi kullanmak, şapka ve gözlük takmak cildinizi korumak için önemlidir. Bol su tüketimiyle vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil ve ılıman olması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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