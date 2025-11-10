HABER

İzmir açıklarında 14 göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında meydana gelen iki ayrı düzensiz göçmen olayında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 14 göçmen kurtarılırken, 35 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 14 göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, 8 Kasım günü saat 11.45 sıralarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasında, lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.
Aynı gün saat 21.00’de, İzmir’in Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-4, KB-4507) görevlendirildi. Ekipler, hareket halinde bulunan lastik botu durdurarak içerisindeki 16’sı çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

