İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Kasım günü saat 03.17’de, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) tarafından kara üzerinde 18 düzensiz göçmeni tespit etti.

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Kasım günü saat 03.17’de, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) tarafından kara üzerinde 18 düzensiz göçmeni tespit etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde oldukları belirlenen göçmenler yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 09.20’de, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-22) tarafından kurtarıldı.
Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

