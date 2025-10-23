HABER

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 1'i çocuk 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 4'ü çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

