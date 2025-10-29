İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı, 84 göçmen kurtarıldı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Foça ve Çeşme’de üç ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalanırken, 84 göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün Foça ve Çeşme ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Saat 06.32’de Foça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından durdurulan hareketli lastik botta 51 düzensiz göçmen yakalandı.



Saat 08.00’de ise Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-118), Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Saat 08.15’te ise Foça ilçesi açıklarında benzer bir ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır