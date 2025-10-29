HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı, 84 göçmen kurtarıldı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Foça ve Çeşme’de üç ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalanırken, 84 göçmen kurtarıldı.İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün Foça ve Çeşme ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı, 84 göçmen kurtarıldı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Foça ve Çeşme’de üç ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalanırken, 84 göçmen kurtarıldı.
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün Foça ve Çeşme ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Saat 06.32’de Foça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından durdurulan hareketli lastik botta 51 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı, 84 göçmen kurtarıldı 1
Saat 08.00’de ise Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-118), Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Saat 08.15’te ise Foça ilçesi açıklarında benzer bir ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı, 84 göçmen kurtarıldı 2
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı genç sağlık teknisyeni hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı genç sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptıPolisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.