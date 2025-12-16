İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Önceki gün sabah saat 06.40’ta Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-35 ve KB-38 sevk edildi. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı gün saat 06.45’te ise Dikili ilçesi açıklarında benzer bir olay yaşandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik botun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu TCSG-907 bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Kaynak: İHA