HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardaki toplam 68 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Önceki gün sabah saat 06.40’ta Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-35 ve KB-38 sevk edildi. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı 1

Aynı gün saat 06.45’te ise Dikili ilçesi açıklarında benzer bir olay yaşandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik botun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu TCSG-907 bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni parti için ilk sinyal verildi: "Yeniden uyanışın şafağında"Yeni parti için ilk sinyal verildi: "Yeniden uyanışın şafağında"
Gündem olacak iddia: "Özgür Özel'in elinde üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili resmi belge mevcut"Gündem olacak iddia: "Özgür Özel'in elinde üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili resmi belge mevcut"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.