İzmir alarmda: Sağanak yağış ve hortum tehlikesi! AFAD'dan kritik uyarılar

İzmir'de beklenen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle AFAD ve Valilik harekete geçti. Sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, gün boyu etkisini sürdürecek.

İzmir alarmda: Sağanak yağış ve hortum tehlikesi! AFAD'dan kritik uyarılar
Devrim Karadağ

Ege'de Beklenen Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkileyebilir

İzmir, son günlerde değişken hava koşullarıyla mücadele ediyor. Hafta sonu aralıklı olarak devam eden sağanak yağışlar, bugün (7 Ekim 2025) itibarıyla şiddetini artırarak etkisini göstermeye başladı. İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Turuncu' kodlu uyarısının ardından, AFAD ve İzmir Valiliği de vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı.

Özellikle akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış, kent genelinde su birikintilerine neden oldu. Bazı caddelerde ulaşım güçlükle sağlanırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji uzmanları, yağışların sabah saatlerinde de etkili olacağını ve gün boyu devam edeceğini belirtiyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, sağanak yağışın yanı sıra sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve hatta hortum riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle kıyı kesimlerinde hortum oluşma ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli davranması istendi. Ayrıca, dere yataklarından uzak durulması ve su baskını riski olan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Valilik de, AFAD'ın uyarılarını dikkate alarak, tüm ilgili birimlerin teyakkuza geçirildiğini ve olası bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olunduğunu açıkladı. Vatandaşların herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle bu tür ekstrem hava olaylarının sıklığının arttığına dikkat çekerek, vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları gerektiğini vurguluyor.

İzmir'de beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması hayati önem taşıyor. Sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Gelişmeleri yakından takip ederek güvende kalmak mümkün.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir
