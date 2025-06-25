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İzmir alev alev! Aliağa'daki orman yangını Foça’ya doğru genişledi çok sayıda ev tahliye edildi!

İzmir'de başlayan orman yangınları henüz söndürülemedi. İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın tehlikesi sebebiyle 20 ev tahliye edildi, vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirdi. Ödemiş ve Torbalı'da başlayan yangınlar ise kontrol altına alındı.

İzmir alev alev! Aliağa'daki orman yangını Foça’ya doğru genişledi çok sayıda ev tahliye edildi!

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri ile 6 dozer sevk edildi.

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Yangın rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edildi, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.

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20 EV GÜVENLİK AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı da ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti.

Tabaklı, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi." dedi.

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Öte yandan söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan sürdürülebiliyor.

ÖDEMİŞ VE TORBALI'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Diğer yandan Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

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Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

BAKAN YUMAKLI YANGINI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de çıkan orman yangını hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den ve İzmir Valisi Süleyman Elban’dan bilgi aldı.

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Bakan Yumaklı, İzmir’de çıkan yangınını, Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde takip ediyor. Yangının son durumu hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den bilgi alan Bakan Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban ile de telefonla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça’nın Ilıpınar ile Aliağa’nın Bozköy mahalleleri arasındaki Horozgediği Mahallesi’nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

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Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

(AA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Aliağa Foça orman yangını
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