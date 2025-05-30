İzmir ayakta, işçiler sokaklara döküldü! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi... Cemil Tugay'dan sendikaya çağrı

İzmir'de, belediye ile sendika arasındaki anlaşmazlık nedeniyle başlayan grev ikinci gününde de devam ediyor. 23 bin işçinin katıldığı grev kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, işçiler bugün yürüyüş gerçekleştirerek Gündoğdu Meydanı'na gitti.

"BİZ 80 BİN LİRAYA İMZA ATARIZ"

Meydanda konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Büyükşehir Belediyesi, işçilerin 90-100 bin talep ettiğini söylemiş. Bu alanda tekrar söylüyorum: O zaman biz 80 bin TL'ye imza atarız" dedi.

"FAZLA HAK İSTEMİYORUZ, HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Biz bundan 5,5 ay önce toplu sözleşme masasına oturduğumuzda 'Gelin bu işi masada çözelim, aksi halde sokaklarda olacağız' dedik. İzmir bizim, İzmir'in vatandaşı da biziz. Bizlere bu sefalet ücreti verenleri getirenler de biziz. Biz İzmirliyiz, İzmir'e sahip çıkan emekçileriz. Biz fazla bir hak istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. İki gündür, üzülerek izliyoruz. İzmir halkı mağdur, iki gündür çile çekiyor. İnattan mı? Kinden mi? Nefretten mi? Bilmiyoruz ama iki gündür halk mağdur" dedi.

"HER DEFASINDA BİZE KULAK TIKADILAR"

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da 150 gündür sözleşmeyi masada bitirmek için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyleyerek, "Ücret taleplerimize ilişkin nedenleri kendilerine anlattık ama her defasında bize kulaklarını tıkadılar" ifadelerini kullandı.

"ONURLU MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

DİSK/Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise “Alnımız ak, başımız dik. Grevimizin ikinci gününde onurlu mücadelemizi sürdürüyoruz. Güvenlik emekçilerine yapılanlar, bu süreçteki tavırlar asla kabul edilemez. Bu kente sorumluluğumuzu akıttığımız alın terimizle yerine getiriyoruz. Ama mağduriyet karşısında sorumluluğu yerine getirme sırası sizde" dedi. Açıklamaların ardından işçiler halay çekti.

CEMİL TUGAY: "SENDİKA UZLAŞMAZ TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da greve ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TİS görüşmelerinde dün ne yazık ki bir uzlaşmaya varılamadı. Uzlaşma için yapabileceğimiz özveriyi gösterdik ve elimizden geleni yapmaya hazırız. Şartlarımızı son sınırına kadar zorluyoruz. Biz anlayış ve uzlaşı beklerken, sendika yöneticilerinin bir taraftan işçilere ve basına yanlış bilgiler aktardığını, diğer taraftan sokaklarda güç gösterisi ortaya koyma peşinde olduğunu üzülerek izliyoruz. Sendika uzlaşmaz tutumundan vazgeçmeli. Bu grev bitmeli. Gelişmelere göre teklifimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız."

(DHA)