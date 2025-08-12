HABER

İzmir Buca'da minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yoğun duman nedeniyle bazı uçaklar İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda farklı havalimanlarına yönlendirildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile vatandaşlar da yangını kontrol alma çalışmalarına destek oluyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesini ziyaret ederek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

UÇUŞLARDA GECİKMELER YAŞANDI

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için 14 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda farklı havalimanlarına yönlendirildiği, 8 geliş ve 19 gidiş seferinde ise gecikme yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER İZMİR MERKEZDEN GÖRÜLDÜ

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kent merkezinden görüntülendi. (AA)

