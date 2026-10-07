İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken gelişme! Başkanvekili Zafer Levent Yıldır istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından başkanvekilliği ve meclis birinci başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den ayrılmasının ardından AK Parti’ye katıldı. Tugay'a rozetini, parti Genel Merkezi'ndeki "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden istifa etti. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.
Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirterek, “Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum” ifadelerini kullandı.
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