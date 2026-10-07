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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken gelişme! Başkanvekili Zafer Levent Yıldır istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye resmen katılmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, başkanvekilliği ve Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken gelişme! Başkanvekili Zafer Levent Yıldır istifa etti
Doğukan Akbayır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından başkanvekilliği ve meclis birinci başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi nde dikkat çeken gelişme! Başkanvekili Zafer Levent Yıldır istifa etti 1

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den ayrılmasının ardından AK Parti’ye katıldı. Tugay'a rozetini, parti Genel Merkezi'ndeki "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi nde dikkat çeken gelişme! Başkanvekili Zafer Levent Yıldır istifa etti 2

YILDIR'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden istifa etti. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirterek, “Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP ak parti Cemil Tugay
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