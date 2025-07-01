İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda Tunç Soyer de dahil 109 şüpheli gözaltında! Dosyada beş ayrı suçlama var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

109 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol'un da bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

5 BAŞLIKTA SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Tunç Soyer ve diğer isimlerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma dosyasından ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, dosyada şüpheli olarak yer alan isimlere beş başlıkta çeşitli suçlamalar yöneltildi.

41 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Şoruşturma kapsamında şüphelilere, Örnekköy kentsel dönüşüm projelerinde nitelikli dolandırıcılık, Karabağlar ve Gaziemir projelerinde nitelikli dolandırıcılık teşebbüsü, araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde ihaleye fesat, 2021-2024 yılları arasında harcamada usulsüzlük, asfalt ve araç kiralama ihalelerinde ihaleye fesat ve yersiz ödeme ile alt yüklenici RAMER ve SİYAM firmalarına ilişkin usulsüzlük suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Örnekköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan anlaşmalarda nitelikli dolandırıcılık yapıldığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği iddia edildi. Bu kapsamda kamu zararının 41 milyon 935 bin 79 lira olduğu belirtiliyor. Şüpheliler arasında Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu ve kooperatif yöneticileri yer aldı.

DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS İDDİASI

Gaziemir ve Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projelerinde ise henüz hayata geçmeyen bazı planlar üzerinden dolandırıcılığa teşebbüse dildiği iddia edildi. Zarar miktarı henüz belirlenememekle birlikte, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, kooperatif yöneticileri ve Fırat Erkol bu başlık altında şüpheli olarak gösterildi.

29 MİLYON LİRA YETERSİZ ÖDEME İDDİASI

Soruşturma kapsamında iş makinesi kiralamalarında yapılan işlemlerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve edimin ifasına fesat karıştığı iddiası da var. Fahiş fiyatlarla alımlar yapıldığı, toplamda 18 milyon 933 bin 797 lira kamu zararına ve 29 milyon 841 bin 790 lira yersiz ödemeye yol açıldığı belirtilirken, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek, kontrol teşkilatı ve ONAS ile AS-YOL firmalarının yöneticileri şüpheli olarak yer aldı.



2021-2024 YILLARI ARASINDA USULSÜZ HARCAMA İDDİASI

Soruşturma kapsamında 2021 ile 2024 yılları arasındaki harcamalarda da usulsüzlük tespit edildiği kaydedildi. Konaklama, ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinde belge eksiklikleri ve suistimaller sonucu 5 milyon 937 bin 136 liralık kamu zararının oluştuğu iddia edildi. Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek ve Mehmet Alphan Bozan'ın bu süreçte sorumlu olduğu ifade edildi.

İHALELERDE HAYALİ BEDEL İDDİASI

Asfalt ve araç kiralama ihalelerinde gerçekte yapılmayan işler yapılmış gibi gösterildiği, fazla fatura kesildiği, toplamda 243 milyon 305 bin 735 lira kamu zararına ve 224 milyon 252 bin 724 lira yersiz ödemeye neden olunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Buket Berber, Şule Kök Yıldırım, Murat Vartoprak, alt yüklenici firmalar (CEVLOG, Ege Tem), kabul komisyonları, Heval Savaş Kaya ve SİYAM firması yetkilileri bu kapsamda şüpheli olarak gösterildi. RAMER ve SİYAM firmalarına veriler de soruşturma dosyasında yer aldı. Alt yüklenici ihalelerinde, hiç yapılmayan işler için ödeme yapıldığı, ihale sözleşmelerine ise hayali bedeller yazıldığı öne sürüldü. Bu yolla 20 milyon 935 bin 513 liralık kamu zararının oluştuğu kaydedildi.

BAŞSAVCILIĞIN TESPİTLERİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin ilgililer tarafından suç duyurularının yapıldığı kaydedilen açıklamada, Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına göre inceleme başlatıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İZBETON AŞ'nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde usulsüzlüklerin kamu zararına neden olduğu vurgulanan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştirilen toplam 17 araç ve iş makinesi kiralama ile asfalt yapım işlerine konu ihalelerde 'ihaleye fesat karıştırma' değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğu, 'edimin ifasına fesat karıştırma' olarak da İZBETON AŞ'nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında 109 şüphelinin gözaltına alındığı, 48 zanlının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır