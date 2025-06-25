İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atık tesislerine 9.3 milyon liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, çevre düzenini sağlamak için gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. Bakanlık ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan 3 atık tesisinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı belirlendi.

VAHŞİ DEPOLAMA, İZİNSİZ DEPOLAMA VE KAPASİTENİN ÜZERİNDE ATIK TOPLAMA SORUNLARI TESPİT EDİLDİ

Tire Karateke Atık Depolama Sahasında vahşi depolama yapıldığı, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisinde izinsiz depolama yapıldığı ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde de kapasitenin üzerinde atık toplandığı tespit edildi.

9.3 MİLYON LİRALIK CEZA

İhlallerin tespit edildiği 3 katı atık tesisine çevre kanunu kapsamında 9 milyon 348 bin 630 lira idari para cezası kesildi.